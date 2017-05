Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer machen Halt in Brilon

Bürgerzentrum Kolpinghaus in Brilon – Kindertheater-Familienvorstellung für Zuschauer ab 4 Jahren!

brilon-totallokal: „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ – wer kennt nicht dieses tolle Kinderbuch von Michael Ende. Das Landestheater Burghofbühne Dinslaken bringt auf Einladung von BWT-Brilon Kultour die Geschichte aus Lummerland am Sonntag, 21. Mai 2017 um 16.00 Uhr auf die Bühne im Bürgerzentrum Kolpinghaus in Brilon!

Auf Lummerland herrscht große Aufregung: Ein Paket ist angekommen, adressiert an Frau Mahlzahn – der Inhalt: ein kleines, schwarzes Baby. Da es auf Lummerland keine Frau Mahlzahn, sondern nur eine Frau Waas gibt, nimmt diese den kleinen Jungen, der Jim Knopf genannt wird, bei sich auf. Als Jim wächst, wird Lummerland langsam zu klein für seine fünf Bewohner. König Alfons entscheidet deshalb schweren Herzens, dass die dicke Lok Emma weg soll. Aber wenn Emma gehen muss, dann geht auch Lukas der Lokomotivführer, und wenn Lukas geht, dann geht auch Jim. So verlassen die beiden nachts heimlich in der zum Schiff umgebauten Emma Lummerland und machen sich auf die Reise … Michael Endes Kinderbuch, das seit über 50 Jahren und spätestens seit der Augsburger Puppenkiste große und kleine Kinder verzaubert, erzählt von einer ungeheuerlichen Reise, die man nur meistern kann, wenn man wahre Freunde hat – begleitet durch die zart berührende und aufregend witzige Musik von Konstantin Wecker.

Eintrittskarten für diese Familienvorstellung gibt es ab sofort bei der BWT (Derkere Straße 10a), bei „Das Buch“ (Friedrichstraße), bei der Buchhandlung Podszun (Bahnhofstrasse). Im Büro von BWT-Brilon Kultour können die Eintrittskarten verbindlich unter Tel. 02961 / 969950 oder via E-Mail kultur@brilon.de reserviert werden. Die Eintrittspreise liegen im Vorverkauf bei 6,00 EUR für Kinder und bei 8,00 EUR für Erwachsene.

