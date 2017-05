Video: Neueröffnung Hotel am Kurpark Brilon am 7.05.2017

Brilon-Totallokal: 7. Mai 2017 – Neueröffnung Hotel am Kurpark Brilon – Ansprache Dr. Christof Bartsch

brilon-totallokal: Eine besondere Synergie zwischen Hotel und Kurpark! Was passt da besser, als die Neueröffnung des renovierten Hotels zusammen mit dem Beginn der Saison im Kurpark zu begehen. „Die Synergieeffekte, die vom Hotel und Kurpark ausgehen, sind unbestritten,“ so Brilons Bürgermeister Dr. Christof Bartsch in seiner Rede am 7. Mai 2017 zur Eröffnung des Hotels am Kurpark. „ Der Sozialverband durfte seinerzeit nur einen Teil seines Umsatzes mit „normalen“ Urlaubern machen und so gingen systembedingt die Buchungen immer mehr zurück. Endlich steht einer vollen Belegung nichts mehr im Wege!“

Quelle: Ursula Schilling / Video: Ulrich Trommer

