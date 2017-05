Bildersuchfahrt auf zwei Rädern beim Skiclub Olsberg e.V.

Brilon-Totallokal: Am 21.Mai lädt der Skiclub Olsberg e.V. Familien und Interessierte zur ersten Bildersuchfahrt auf 2 Rädern ein.

brilon-totallokal: Olsberg. Zeitlich versetzt machen sich die verschiedenen Teams anhand eines Roadbooks auf die Suche nach Fotomotiven entlang der vorgegebenen Strecke (ca. 15Km, überwiegend Asphaltiert, teilweise Forstwege). Dazu sollte wenigstens ein zuverlässiger Tachometer in jedem Team vorhanden sein! Zu jedem gefundenen Fotomotiv gilt es eine Frage zu beantworten. Schließlich muss das Team geschlossen ins Ziel kommen um noch einen Bikeparcours zu durchfahren. Nachdem sich die Gruppen ein wenig von den Strapazen erholt haben schließen wir die Bildersuchfahrt mit der Siegerehrung ab.

Treffpunkt/Registrierung:

Am 21.Mai bis 10:45 Uhr an der Skiclubhütte (Talstraße Ecke Pappelallee in Olsberg)

Start/Ziel: Bei „Hoppe Holz“ (In der Ramecke)

Startzeit: 11Uhr

Infos und Anmeldung bitte bis zum 17. Mai bei: Peter Metten jugendwart@skiclub-olsberg.de oder Melanie Ackermann mountainbikewart@skiclub-olsberg.de Die Anmeldung und Teilnahmebedingungen findet ihr auch unter www.skiclub-olsberg.de im Downloadbereich.

Quelle: Melanie Ackermann (Mountainbikewart Skiclub Olsberg)

