Brilon-Totallokal: Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon und Dr. Ebel Fachklinik Carolinum gehen engere Kooperation ein

brilon-totallokal: Durch die neue Zusammenarbeit zwischen dem Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon und der Dr. Ebel Fachklinik Carolinum in Bad Karlshafen entsteht ein überregionaler Versorgungsverbund mit passgenauem Spektrum für eine ganzheitliche Behandlung in den Fachrichtungen Orthopädie und Geriatrie (Altersmedizin). „Die Fachklinik Carolinum stellt in meinen Augen einen hochseriösen Partner im Gesundheitsmarkt dar. Sowohl das Haus, als auch die Betreiber sind mir persönlich bestens bekannt“, erklärt Margit Schmaus, Geschäftsführerin des Briloner Krankenhauses.

Für Patienten in Brilon bedeutet diese Kooperation eine Gewährleistung der unmittelbaren, professionellen Rehabilitation, welche insbesondere in den genannten Fachbereichen eine entscheidende Rolle für die zukünftige Lebensqualität spielt. Mithilfe einer gut aufeinander abgestimmten und kontinuierlichen Behandlung soll ein reibungsloser Übergang zwischen Krankenhaus und Reha-Klinik optimale Ergebnisse ermöglichen.

Die Dr. Ebel Fachklinik Carolinum ist mit dem angrenzenden Seniorenwohnsitz spezialisiert auf verhaltensorientierte Rehabilitation und liegt im idyllischen Weserbergland, an der nördlichen Spitze Hessens im Dreiländereck zu Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. „Mit dieser Klinik erhalten wir einen Partner, der hervorragende Qualität gewährleistet“, betont Margit Schmaus. Dies bestätigt auch Deutschlands größter Reha-Klinik-Vergleich des Magazins „FOCUS“, bei welchem die Dr. Ebel Fachklinik Carolinum als „TOP-Rehaklinik 2017“ im Bereich Orthopädie ausgezeichnet wurde.

Beste medizinische Voraussetzungen während der Behandlung im Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon und der anschließende Aufenthalt in der qualitätsausgezeichneten Rehabilitationsklinik Carolinum versprechen hohe Erfolgsaussichten für eine nachhaltige Genesung der Patienten.

„Das passt perfekt zusammen: Zwei Experten treffen sich an der Schnittstelle zwischen Akutmedizin und Anschlussheilbehandlung. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit“, so die Geschäftsführerin des Briloner Krankenhauses.

