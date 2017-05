Brilon-Totallokal: Wickeder Kyu Cup 2017 – 18 Olsberger Nachwuchskämpfer …

brilon-totallokal: Olsberg. Die Jugend des Kodokan nahm am 7. Mai am traditionellen Wickeder Kyu Cup im heimischen Judokreis teil. 18 Olsberger Nachwuchskämpfer gingen den Tag über in drei Jugendklassen auf die Matte und erzielten in dem ca 200 Teilnehmer starken Feld eine beeindruckende Tagesbilanz. Mit neunmal Gold, viermal Silber und zweimal Bronze landeten fast alle Judoka des Kodokan an der Spitze ihrer Gewichtsklassen. Die Erfolgreichsten waren Nico Berkenkopf in der 66 Kg Klasse der U18, sowie Benedikt Kasper in der 50 Kg Klasse der U13, beide Kämpfer dominierten ihre Konkurrenz mit vier Siegen in Folge und wurden damit wohlverdient Erster.

Ebenfalls konnten sich an dem Tag nach super Leistungen noch folgende Olsberger über Gold freuen:

Ivan Lotz und Albert Smajli (U10 Jugend)

David Scholz, Lana Bonito und Jamie den Ridder (U13 Jugend)

Tia den Ridder und Anna Drinhaus (U18 Jugend)

Silber erkämpften Phil Gierlichs (U10), Piet Engel (U13), Justus Gockel und Lukas Hamann (beide U18 Jugend) in ihrer Gewichtsklasse. Den dritten Platz konnten Pia Sartison (U10), Philipp Lange (U13) und Steven Lotz (U18) erobern. Auch Liam Duffy und Adelina Smajli (beide U13) gingen aus einigen Kämpfen siegreich hervor, verpassten aber knapp das Treppchen.

In den Wertungen für die erfolgreichsten Vereine des Tages in den jeweiligen Altersklassen konnte Kodokan Olsberg am Ende des Tages einen kompletten Pokalsatz einfahren. Den dritten Platz holten unsere Judoka in der U13 Jugend, einen silbernen Pokal schafften die Kleinsten unserer U10 Jugend und den Siegerpokal holte die Olsberger U18 Jugend nach Hause.

Das Trainerteam war rundum zufrieden und positiv überrascht, denn mit einer so starken Ausbeute war im Vorfeld nicht zu rechnen. Herzlichen Glückwunsch!

Quelle: Stefan Drinhaus

