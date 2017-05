Mountainbike-Tour in Alme, dem Dorf an den Quellen

Brilon-Totallokal: Mountainbike-Tour rund um Alme am Samstag, 20. Mai 2017…

brilon-totallokal: Alme. Neben den bisher angebotenen Wanderungen in Alme bietet die Alme AG in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein Alme erstmals eine geführte Mountainbike-Tour rund um Alme am Samstag, 20. Mai 2017 an. Die Strecke bietet Fahrspaß für Jeden auf schönen Waldwegen und schmalen Trails mit landschaftlich reizvollen Ausblicken. Streckenverlauf, Länge und Schwierigkeitsgrad werden zwischen dem Guide Holger Stratmann und der Gruppe vor Ort abgestimmt. Start ist um 15:00 Uhr am Almer Entenstall.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Information und Anmeldungen bis spätestens Freitag, 19. Mai 2017 an Holger Stratmann unter 0160 90629098.

Quelle: Wolfgang Kraft / ALME AG

