Jubiläumsschützenfest: Zur Teilnahme am Festzug sind alle Briloner Schützenbrüder sehr herzlich eingeladen

Brilon-Totallokal: 600 Jahre St. Hubertus Brilon – Die Vorbereitungen laufen

brilon-totallokal: Die Vorbereitungen der Briloner St. Hubertus-Schützenbruderschaft auf das große Jubiläumsschützenfest vom 12.05.-14.05.2017 laufen und in der Festhalle zeigt sich bereits, dass ein zünftiges Fest bevorsteht.

Das Fest beginnt am Freitag, 12.05.2017, um 19.00 Uhr mit dem 15. Jungschützenfest im Hubertus-Saal. Hierzu sind besonders alle Jugendlichen eingeladen, die ab 16 Jahren (von 16-18 Jahren mit einer Schießgenehmigung der Eltern) am Vogelschießen teilnehmen können. Nach dem Schießen legt DJ Steffen auf und garantiert zusammen mit der Bier-, Longdrink- und Cocktailtheke sowie einem Grillstand für eine lange Partynacht!

Am Samstag, 13.05.2017, läuten um 15.00 Uhr alle Briloner Kirchenglocken und laden alle Briloner Schützen um 15.30 Uhr zum Antreten auf dem Marktplatz ein. Nach einem Marsch zur Schützenhalle und der dort stattfindenden Gefallen- und Totenehrung startet das Vogelschießen aller Schützenkönige der St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1417 um die Würde des Jubiläumsschützenkönigs.

Den Höhepunkt des Abends bildet der Große Zapfenstreich in der Schützenhalle, der nach der Proklamation des neuen Jubiläumsschützenkönigs um 20.20 Uhr stattfinden wird.

Hierzu und zum anschließenden Feiern und Tanzen ist die gesamte Bevölkerung sehr herzlich eingeladen!

Am Sonntag, 14.05.2017, nimmt die Schützenbruderschaft an der Hl. Messe um 11.00 Uhr in der Propsteikirche teil. Der Präses der Bruderschaft, Propst Dr. Reinhard Richter, wird diese Hl. Messe zelebieren.

Am Nachmittag beginnt gegen 13.45 Uhr der große Festzug mit über 45 Gastvereinen durch die Straßen der Stadt.

Zur Teilnahme am Festzug sind alle Briloner Schützenbrüder sehr herzlich eingeladen. Antreten ist um 13.30 Uhr an der Schützenhalle – in weiß mit Schützenhut und Holzgewehr!

Nach dem Festzug wird in der Schützenhalle und auf dem Schützenplatz zünftig gefeiert. Auch hierzu ist jeder ganz herzlich eingeladen!

Quelle: Briloner Anzeiger / Bild: Archiv – Festakt in der Schützenhalle im Februar 2017

