Weideauftrieb auf dem Biohof Jacobi: Bioland-Bauern lassen die Kühe raus

Es ist soweit: die Outdoor-Saison der Kühe hat begonnen

brilon-totallokal: Willingen/Fulda, 09.05.2017. Mit Freudensprüngen, spürbarer Lust an der frischen Luft und viel Rennerei begrüßten die Kühe den ersten Weidegang. Das bemerkenswerte Schauspiel gab es beim Weideauftrieb Mitte April auf dem Biohof von Josef Jacobi, der seine Milch an die Upländer Bauernmolkerei liefert.

Einmal aus dem Stall, waren die Kühe kaum zu stoppen. „Jeder kennt das Kribbeln im Bauch, wenn die Sonne rauskommt und die warme Jahreszeit beginnt: Raus in die Natur, tief durchatmen und dem Drang nach Bewegung folgen – das geht unseren Kühen ganz genauso“, sagt Josef Jacobi.

Die Weidehaltung ist die tierfreundlichste und artgerechteste Form der Rinderhaltung. Auf der Weide können die Tiere ihr natürliches Verhalten ausleben. Die Vorteile für das Tier sind auch gleichzeitig Vorteile für den Menschen: Mehr wertvolle Inhaltstoffe wie Omega 3 Fettsäuren durch abwechslungsreiches Grünfutter mit Klee und aromatische Kräuter, sind die Grundlage für die hohe Milchqualität.

Von der Weide bis ins Glas – die Qualität kommt bei immer mehr Bio-Kunden an

Zuletzt wurde 2016 in Deutschland zehn Prozent mehr Bio-Milch verkauft, das Interesse an Bio und der Haltung der Bio-Kühe steigt. Im aktuellen Video Clip unter dem Motto „Eure Fragen. Unsere Antworten!“ gehen Bio-Landwirte und Bio-Molkereien auf dieses Thema ein.

„Macht Bioland-Milch schlau?“ – diese und weitere Fragen von Kindern und Kunden werden von Bioland-Bauern beantwortet.

„Die Leute sehen oft nur den letzten Schritt vom Supermarkt bis zum eigenen Kühlschrank, dabei liegen die Höfe und Ställe, von denen Bioland-Milch kommt, oft ganz in der Nähe“, sagt Josef Jacobi und ergänzt: „Wir gehen mit der Aktion auf die Kunden und ihre Fragen ein und wollen so das Vertrauen in uns Bauern und die hohe Qualität unserer Produkte stärken.“ Der Bioland Verband steht mit seiner Landwirtschaft für eine lebenswerte Zukunft für kommende Generationen von Bauern und Kunden.

Hintergründe und den Video-Clip der Aktion finden Sie hier: http://www.bauernmolkerei.de

Direkter Video Link: http://bit.ly/2pq2dWo

