10.05.2017 Momentaufnahmen – Bundeskanzlerin Angela Merkel in Brilon

brilon-totallokal: Angela Merkel unterstützt NRW CDU und Armin Laschet -Politikwechsel in NRW notwendig – am 14. Mai die Zukunft neu gestalten…

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Fraktionsvorsitzende der Landtagsfraktion der CDU im NRW-Landtag Armin Laschet waren am zehnten Mai in die voll besetzte Schützenhalle in Brilon zu ihrem Wahlkampftermin im Hochsauerland gekommen. Weit mehr als 2.000 CDU Anhänger und Interessierte nutzten die Gelegenheit um aus erster Hand über die Vorstellungen und Zukunftsvorhaben im Falle einer Regierungsbildung unter CDU-Regie informiert zu werden.

Quelle Text: Peter Kasper

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon