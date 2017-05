Engagement für und mit Senioren

Brilon-Totallokal: Einladung zum Info-Café Ehrenamt

brilon-totallokal: Die Möglichkeiten, sich ehrenamtlich für und mit Senioren zu engagieren, sind vielfältig. Über Angebote, Orte und das Miteinander von Ehren- und Hauptamt können sich Interessierte auf dem ersten Info-Café zum Ehrenamt in den Einrichtungen der Alten- und Krankenhilfe des Caritasverbandes Brilon informieren.

Informationen und Antworten geben Jutta Hillebrand-Morgenroth (Koordinatorin der Quartiersentwicklung), Annegret Reinhard (Leitung Tagespflegehaus St. Petrus und Andreas) und Annette Thamm (Zentrumsleitung St. Engelbert), am Mittwoch, 17. Mai von 15 bis 16.30 Uhr im Raum „Stadtblick“ des Seniorenzentrums St. Engelbert, Hohlweg 8, in Brilon. „Nachdem Kaffee laden wir Interessierte auch zu einer Hausführung ein“, kündigt Annette Thamm an. Die Veranstaltung ist kostenfrei und unverbindlich. Infos unter Telefon (02961) 96570.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

