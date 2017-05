Oventrop elftes Mitglied bei den Big Six

Brilon-Totallokal: Bei sonnigem Wetter war die Stimmung in Messinghausen beim Kinderschützenfest besonders gut

brilon-totallokal: Beim turnusmäßigen Arbeitstreffen der Unternehmensinitiative Big Six Brilon am Dienstag, 09.05. saß erstmals ein elftes Unternehmen mit am Tisch: Die Firma Oventrop GmbH & Co. KG, einer der größten Arbeitgeber der Region und Weltmarktführer. „Oventrop sieht sich schon immer als Partner der Big Six, deshalb beteiligen wir uns auch schon immer am Fußball- und Familientag der Big Six. Nachdem unsere neue Fertigungshalle im Gewerbegebiet Brilon voll ausgelastet ist, arbeiten für Oventrop mehr Menschen in Brilon als in Olsberg.

Daher möchten wir jetzt auch den offiziellen Schritt gehen und uns als vollwertiges Mitglied der Unternehmensinitiative Big Six Brilon anschließen“, so Personalleiter Udo Kaspari. Die bisherigen zehn Unternehmen freuen sich über das prominente neue Mitglied in der Unternehmensinitiative. „Unser Ziel ist es, gemeinsam für den Wohn- und Arbeitsort Brilon zu werben. Jeder, der dieses Ziel teilt, ist bei den Big Six herzlich willkommen.

Wir freuen uns über die Zusammenarbeit und sind uns sicher, dass wir mit Oventrop noch stärker nach außen auftreten können“, so Heinz-Georg Eirund, Vorstandsvorsitzender des Caritasverbandes Brilon e.V., in dessen Räumlichkeiten das letzte Arbeitstreffen stattfand. Gemeinsam plant man die weiteren Aktivitäten der Big Six. Dies sind zum einen der schon erwähnte Fußball- und Familientag, der am 27.05. hoffentlich wieder tausende Menschen in das Stadion an der Jakobuslinde locken wird, die Azubi-Begrüßungsveranstaltung „schoolOFF – BrilON“ und ein neues Projekt in Zusammenarbeit mit der FH Südwestfalen.

Doch auch untereinander helfen sich die Unternehmen: „Wir haben das Treffen in unserem Haus genutzt, um den Partnern unser Angebot zum Thema Suchtberatung näher zu bringen. Hier kooperieren wir eng mit den Johannesbad Kliniken Bad Fredeburg. Ein schwieriges, teilweise tabuisiertes Thema für jedes Unternehmen. Es ist aber wichtig, auch unangenehme Dinge einmal zu thematisieren. Unser Angebot steht allen Unternehmen in Brilon und Umgebung zur Verfügung. Sollten Sie diesbezüglich Bedarf haben, sprechen Sie uns einfach an, so Eirund abschließend.

Bildunterschrift: Freuen sich gemeinsam über das neue Mitglied bei den Big Six: v.l.n.r. Oliver Dülme, Wirtschaftsförderer BWT Brilon – Sprecher der Big Six, Udo Kaspari, Personalleiter Oventrop,, Heinz-Georg Eirund, Vorstandsvorsitzender Caritasverband Brilon e.V.

