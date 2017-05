Polizeilicher Einsatz aus Anlass einer Wahlkampfveranstaltung der CDU Hochsauerlandkreis mit der Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel

Brilon: Am 10.05.2017, in der Zeit von 18.00 bis 21.00 Uhr, fand in der Briloner Schützenhalle eine Wahlkampfveranstaltung der CDU Hochsauerlandkreis mit der Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel statt. Die Veranstaltung wurde von über 2.000 Gästen besucht und verlief ohne Störungen.

Eine Versammlung von Windkraftgegnern und Befürwortern des Baus der B7n begann um 18.00 Uhr auf dem Platz an der Schützenhalle. Es nahmen ca. 50 Personen an der Versammlung teil, die ebenfalls störungsfrei verlief.

Quelle: Polizei HSK