Nach Training in die Sommer-Saison starten..

Brilon-Totallokal: 2.Fahrsicherheitstraining von Motorradfahrern aus dem Sauerland auf dem Harz-Ring bei Quedlinburg

brilon-totallokal: Nach dem ersten Fahrsicherheitstraining auf dem Harz-Ring in 2016, an dem 23 Motorradfahrer teilgenommen haben, meldeten sich für das Fahrsicherheitstraining in diesem Jahr bereits 35 Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen an.

Bei kaltem, aber trockenem Wetter wurde in vier Gruppen ein eintägiges Kurvenperfektionstraining durchgeführt. Die Teilnehmer im Alter zwischen 21 und 66 Jahren investierten Zeit und Geld in die persönliche aber auch in die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer.

Gefahren wurde unter Anleitung von drei Motorrad-Sicherheitstrainern in vier Gruppen. Nach einer Unterweisung wurden die Fahrten eines jeden Teilnehmers anhand einer Video-Aufzeichnung besprochen. Bei vielen Teilnehmern wurde bekanntes Wissen vertieft aber auch neue Erkenntnisse gewonnen.

Am Ende des Tages wurde beschlossen, auch im nächsten Jahr und zu Beginn der Saison wieder ein Fahrsicherheitstraining durchzuführen. Mit dem erworbenen Wissen kann für die Teilnehmer nun die Saison 2017 beginnen.

Quelle:Lorenz Klaholz, Motorradfreunde „Briloner Bären“

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon