TUS Germania Sportfest und 11. Langenberglauf am 20. + 21. Mai ´17

Brilon-Totallokal: Neuen Kunstrasenplatz in Bruchhausen

brilon-totallokal: Bruchhausen. Zum Sportfest und 11. Langenberglauf lädt der Sportverein TuS Germania Bruchhausen für den 20. + 21. Mai herzlich ins Europagolddorf unter den Steinen ein.

Spiele der Fußballjugend der JSG Bruchhausen/Elleringh./Ass./.. stehen im Zentrum des Sportfestsamstags auf dem neuen Kunstrasenplatz in Bruchhausen. Folgende Meisterschaftsspiele sind geplant: 13 Uhr: E 1 – Jgd. gegen TSV Bigge-Olsb. II; 14 Uhr: E 2 – Jgd. gegen JSG Giersh. / Obermarsb.; 15.15 Uhr: C-Jgd. gegen Giersh./Obermarsb. und um 17 Uhr die A-Jgd. gegen die JSG Cobbenrode / Dorlar.

Ein weiterer Höhepunkt am Samstag ist der 11. Langenberglauf, der im Rahmen der Laufserie „Hochsauerländer Laufcup 2017“ angeboten wird. Neben der Durchführung der Volksläufe, die getrennt für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in verschiedenen Altersklassen ab 14.30 Uhr erfolgen, werden auch Strecken für Nordic-/Walker (ab 13.45 Uhr) angeboten. Voranmeldungen sind bis 15.05. möglich. Abends ist gemütlicher Ausklang rund um und im Sportheim.

Der Sportfest-Sonntag startet um 10 Uhr mit einer Familienmesse am Sportplatz mit Pater Julian ; die Messe und der anschl. Frühschoppen wird vom Musikverein musikalisch mitgestaltet. Anschließend wird der renovierte und mit neuen Spielgeräten ausgerüstete Abenteuerspielplatz „offiziell“ eingeweiht sowie den vielen Sponsoren gedankt. Für das leibliche Wohl wird mit „Spezialitäten“ aus der TUS-Germania-Küche sowohl samstags als auch sonntags bestens gesorgt.

Das F-Jugend-Fußball-Turnier startet um 12 Uhr mit der heimischen JSG, Hilletal, Brilon und Winterberg. Von 13.30 Uhr bis 15 Uhr ist ein Fahrradparcour für Kinder aufgebaut, wo Geschicklichkeit gefragt und Preise gewonnen werden können.

Nachmittags spielt um 14 Uhr die zweite Mannschaft des FC 88 gegen Siedlinghausen/Silbach. Zum fußballerischen Abschluss spielt um 16 Uhr die erste Mannschaft des FC88 gegen den FC Hilletal um wichtige Punkte in der Kreisliga A. Auch am Sonntag ist gemütlicher Ausklang am Sportheim. Über zahlreiche Zuschauer und Gäste freut sich der Sportverein TUS Germania.

Quelle: Franz-Josef Priebisch, 1. Vors. TUS Germania Bruchhausen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon