Bauer Witthaut hat `nen Reiterhof, hia, hia ho!

brilon-totallokal: Pferde, Kühe, Schafe, Hühner, Hasen, Katzen, Hunde, all diese Tiere lernten die 86 Kinder der Kita St. Elisabeth in Brilon bei einem Besuch Mitte Mai auf dem Bauernhof von Familie Witthaut in Brilon kennen. Auch eine Runde auf dem Trecker wurde dabei gedreht.

Zuvor hatten sich die Kinder durch vielfältige Angebote auf den Besuch vorbereitet. Es wurden Schafe und Schweine aus verschiedenen Kartons mit Korkenbeinen gebastelt, Kühe aus Schnipseltechnik geklebt, Tiermarken gebastelt und Geräusche- Memorys hergestellt.

Zudem entstanden lustige Kuhköpfe aus Frühstücksbeuteln und Schafe mit Wackelbeinen. Die Kinder lernten Geschichten und Bilderbücher kennen und sangen das Lied vom Bauern bim bam.

Auch die Lebensmittel, die auf einem Bauernhof hergestellt werden, wie Getreide, Brot, Milch, Käse, Eier und Wurst wurden thematisiert und daraus ein gemeinsames Frühstück zubereitet. Als Highlight wurde zum Abschluss ein Treckerkuchen gebacken. Die Kinder bedanken sich herzlich für die erlebnisreiche Bauernhofführung.

Quelle: Manuela Elias, Kindertageseinrichtung St. Elisabeth

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon