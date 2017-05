Dirk Wiese: „Ein Jahr in den USA leben, studieren und arbeiten“

1 Jahr in die USA mit dem Parlamentarischen Patenschafts-Programm 2018/19

brilon-totallokal: Der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese möchte auch in diesem Jahr wieder auf die Möglichkeit ein Jahr in den USA zu verbringen aufmerksam machen. Dazu ermutigt er junge Menschen, sich für das Parlamentarische Patenschafts-Programm zu bewerben.

„Ein Jahr in den USA leben, studieren und arbeiten, die Möglichkeit eines spannendes und erfahrungsreiches Jahr zu erleben– diese einzigartige Kombination bietet das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) des Bundestages“ so Dirk Wiese.

Die Stipendiatin oder der Stipendiat des Deutschen Bundestages lebt in einer Gastfamilie und besucht eine amerikanische High School oder ein Community College und absolviert ein Praktikum in einem amerikanischen Betrieb.

Bewerben können sich Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Berufstätige und auch arbeitsuchende Jugendliche mit abgeschlossener Berufsausbildung mit Wohnsitz in Deutschland und Interesse für die Gesellschaft, Kultur und das politische Leben in Deutschland und in den USA. Weitere Informationen und Bewerbungsunterlagen können im Büro des Abgeordneten Dirk Wiese angefordert werden.

Bewerbungen sind bis zum 15. September 2017 online unter www.bundestag.de/ppp möglich.

Quelle: Irmgard Sander / Wahlkreissekretärin

