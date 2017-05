Besuch in der Stadtbibliothek Brilon

Brilon-Totallokal: Stadtbibliothek Brilon – Ausleihen von Geburtstags- und Themenkisten, E-Books, Zeitschriften, und vieles mehr.

brilon-totallokal: Gemeinsam mit ihren Eltern erlebten die Kinder aus dem Literaturkindergarten „Spatzennest“ in Messinghausen einen informativen und abwechslungsreichen Nachmittag in der Stadtbibliothek in Brilon.

Zunächst schauten sich alle gemeinsam die lustige Geschichte von Robert dem Nashorn im Bilderbuchkino an. Den Eltern erklärte Frau Hachmann dann in gemütlicher Runde die Vorteile für Sie als Erwachsene und ihren Kindern in der Bücherei z.B. ausleihen von Geburtstags- und Themenkisten, E-Books, Zeitschriften, und vieles mehr.

Mit großem Spaß bastelten und malten die Kinder in der Zeit „Nashorn Robert“ und schauten sich anschließend die „Erzählkoffer“ gemeinsam an. Zum Schluss wurde noch nach Lust und Laune in der Kinderbücherecke gestöbert.

Vielen Dank an das Team der Stadtbibliothek Brilon.

Quelle: Jutta Weber

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon