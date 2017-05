Sonderausstellung „600 Jahre St. Hubertus-Schützenbruderschaft“ im Museum Haus Hövener bis zum 30. Juni 2017 verlängert

Brilon-Totallokal: Passend für die Schützenfestsaison im Sauerland kann die Sonderausstellung zum Schützenwesen in Brilon noch bis Ende Juni besucht werden. Führungen durch die Ausstellungen können im Museum Haus Hövener auch nach Museumsöffnung individuell bestellt werden.

brilon-totalloakal: Die mittlerweile über 2000 Besucher seit Februar sprechen für die Interesse der Brilonerinnen und Briloner am Schützenwesen. Dieser Besucherzustrom machte den Verantwortlichen des Museums Haus Hövener deutlich, dass die Sonderausstellung zum Jubiläum der Schützen nicht Ende Mai enden darf.

„Hervorzuheben ist, dass nicht nur Schützen sondern auch Menschen, die nicht Mitglieder der Bruderschaft sind, in den vergangenen Monaten uns besucht haben“, so Carsten Schlömer vom Museum Haus Hövener. Man gehe davon aus, dass gerade während der Schützenfeste im Juni viele Menschen das Sauerland besuchen würden und die Sonderausstellung als passendes Begleitprogramm nutzen würden. Schließlich liegt das Museum direkt am Markt, sodass nach einem Besuch des Hauses Hövener auch der Briloner Schützenumzug angeschaut werden kann. „Insgesamt war die Ausstellung im Museum ein gutes Beispiel für die gelungene und professionelle Zusammenarbeit zwischen einem Verein und einer Stiftung.“, resümierte Schlömer über die Arbeit der verantwortlichen Schützenbrüder und des Museumspersonals.

Bild: (Museum Haus Hövener) 90 Jahre Geschichte liegen zwischen dem Königspaar Martini – Kürmann und dem aktuellen Hoheiten Oliver und Anke Czwikla-Werner. Was sich in dieser Zeit verändert hat, zeigt die verlängerte Sonderausstellung im Museum Haus Hövener.

Eine Besonderheit dieser Ausstellung ist, dass Führungen ab einer Gruppengröße von 10 Personen auch nach der Schließung des Museums um 17:00 Uhr bestellbar seien. Hierfür lägen die Kosten bei 4,00 € pro Person. Termine für Interessierte können telefonisch Donnerstag bis Sonntag unter 02961 963 99 01 abgesprochen werden.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon