Bilder: St. Hubertus Schützenbruderschaft 1417 Brilon e.V. feierte großes Jubiläumsschützenfest

brilon-totallokal: Der vergangene Samstag und Sonntag stand ganz im Zeichen des 600-jährigen Jubiläums. Am Samstag traten die Schützenkönige der Bruderschaft an, um den neuen Jubiläumsschützenkönig zu ermitteln. Mit dem 446. Schuss löste Georg Löhr, Schützenkönig von 1993 bis 1994, nach 25 Jahren Stefan Rosenbaum ab und steht nun der St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1417 Brilon mit seiner Gattin Anne als Jubiläumsschützenkönigspaar vor. Catharina Cramer von der Warsteiner Gruppe ließ es sich nicht nehmen, Georg Löhr persönlich zu gratulieren. Die Prämien sicherten sich Stefan Rosenbaum (Kopf), Markus Rohde (linker Flügel) und Jörg Isenberg (rechter Flügel). Nach der Proklamation am Abend wurde zu Ehren der Bruderschaft der Große Zapfenstreich in der Schützenhalle aufgeführt. Am Sonntag präsentierten sich das neue Jungschützenkönigspar Maximilian Münstermann und Charlotte Böddicker und das neue Jubiläumsschützenkönigspaar Georg und Anne Löhr im großen Festzug.

Maximilian Münstermann ist neuer Jungschützenkönig der St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1417 Brilon

Am vergangen Freitag lieferten sich die Briloner Jungschützen ein spannendes Gefecht um die Nachfolge von Jonas Tilly. Mit dem Schuss 303 ist der Vogel gefallen und der 16-jährige Musiker des Jugendblasorchesters Maximilian Münstermann ist neuer Jungschützenkönig der Briloner St. Hubertus-Schützen. Zu seiner Königin erkor er Charlotte Böddicker.

Die Prämien in einem spannenden Wettkampf zwischen über 20 Jungschützen sicherten sich Jonas Tilly (Kopf) sowie Johannes Reermann (linker Flügel) und Jonas Ernstberger (rechter Flügel). Am Abend wurde das neue Jungschützenkönigspaar bei der großen „open-end-Jungschützenparty“ im Hubertussaal der Schützenhalle ausgiebig gefeiert.

