MTB Mountainbike Festival Brilon am 10. und 11. Juni 2017

brilon-totallokal: Ins Leben gerufen von liquid-life.de und brilon-totallokal.de. Unterstützt von zahlreichen anderen Organisatoren der Stadt Brilon wird ein Projekt auf die Beine gestellt, was mit einem sagenhaften Eventcharakter erstmalig im letzten Jahr ins Rennen gegangen ist und als unvergleichliches Ereignis im Sauerland für Begeisterung gesorgt hat.

Also, auf zum 2. Briloner Mountainbike-Festival am 10. und 11. Juni 2017. Die größten europäischen Hersteller der Bikeszene werden mit Bikes von den aktuell modernsten Marken wie Cube, Haibike, Mondraker, Ghost, Focus, Flyer, Kalkhoff, Yeti und Santa Cruz vertreten sein und Euch zu einer Testfahrt vor Ort einladen. Natürlich gehört zu jedem guten Festival auch musikalische Unterstützung, die für eine ausgelassene Stimmung sorgt und euch auf den Trails so richtig einheizt.

Der TrailGround®, in mitten der waldreichsten Kommune Deutschlands, sorgt auf Höhe des Bilsteins für fabelhafte Panoramaaussichten auf Brilon und seine Umgebung. Angrenzend an das Festivalgelände erschließt sich ein attraktives Umfeld durch den nahegelegenen Golfplatz, das Campinggelände als Übernachtungsmöglichkeit, das Freibad für die Abkühlung zwischendurch, sowie das nahegelegene Maria-Hilf Krankenhaus im Falle akuter Verletzungen.

Teilnehmende Firmen aus Brilon – MTB Mountainbike Festival 2017

Liquid-life, Fahrrad Neumann, Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, Mercedes-Benz Paul Witteler, Brilon-Totallokal, Warsteiner, Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon, Stadt Brilon, Stadtwerke Brilon, Sport Point, Camping & Ferienpark Brilon Sauerland, Hotel Rech, Hotel am Kurpark Brilon, Brilon BWT, Hermann Becker, b-cube, Körperformen, Liftstation, AOK Brilon

Ein actiongeladenes Wochenende für Fahrradverrückte und die ganze Familie, welches Ihr nicht verpassen dürft!