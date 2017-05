Peter Liese: Landtagswahlergebnis für Südwestfalen ganz besonders gut

Brilon-Totallokal: Mit neun Abgeordneten wird Südwestfalen in der Mehrheitsfraktion der CDU sehr stark vertreten sein

brilon-totallokal: „Das Wahlergebnis ist gut für Nordrhein-Westfalen, aber ganz besonders für unsere Region Südwestfalen. Mit neun Abgeordneten wird Südwestfalen in der Mehrheitsfraktion der CDU sehr stark vertreten sein. Außerdem steht Armin Laschet, wie kein anderer, für die Berücksichtigung der Interessen Südwestfalens. Er hat sich schon als Oppositionsführer um die Belange unserer Unternehmen gekümmert und mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern gesprochen. Und er hat uns beispielsweise die konkrete Zusage gegeben, sich für die Pläne für ein Medizinstudium an der Universität Siegen einzusetzen.“, so der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese zum Ergebnis der Landtagswahl am Sonntag.

Quelle: Dieter Berger

