Skatspieler spenden 500 Euro an den Warenkorb

Brilon-Totallokal: Erst gesellig gespielt, dann gemeinnützig gespendet

brilon-totallokal: Eine Premiere in besonderen Räumen: Zum ersten Skatturnier der Druckerei Wullenweber wurde jetzt die Werkshalle in der Dollenseife in eine Spielstube verwandelt. 18 Teilnehmer gesellten sich zu der Kartenrunde, darunter die „Super-Buben“ aus Bleiwäsche, Mitarbeiter der Druckerei Wullenweber und des Malerbetriebes Auerswald und Niggemeier sowie Bekannte und Freunde des Organisationsteams. Bis in die Nacht hinein gingen die Skatrunden in schöner Atmosphäre und guter Bewirtung durch die Spielerfrauen. Gesponsert wurde das Turnier von der Druckerei Wullenweber und Apothekerin Sandra Dietrich-Siebert. Dadurch konnte der Erlös aus Startgeldern auf insgesamt 500 Euro aufgestockt werden. Den Erlös überreichte Carsten Dietrich jetzt Koordinator Uli Schilling für den Caritas-Warenkorb Brilon. „Wir hatten einen tollen Abend zusammen. Von diesem guten Gefühl wollen wir jetzt etwas Gutes weitergeben“, sagte Skatspieler Carsten Dietrich bei der Spendenübergabe und kündigte dabei zugleich eine Fortsetzung des Skat-Turnieres an: „Bei der nächsten Auflage freuen wir uns über noch mehr Spieler, die sich auch für den guten Zweck an den Kartentisch setzen möchten.“ Der Termin für die zweite Runde des Wullenweber-Skatturniers wird noch bekannt gegeben.

Geteilte Freude verdoppelt sich: Die fünf Erstplatzierten beim Skatturnier der Druckerei Wullenweber (v. L.) Peter Stachowiak (4. Platz), Detlef Stachowiak (1. Platz), Käthe Gauckstern (3. Platz), Wolfgang Möller (2. Platz) und Sascha Dietrich (5. Platz). Der Erlös des Skatturniers wurde an den Caritas-Warenkorb gespendet.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V. / Foto: Isabel Dietrich

