Gebäude erzählen die Geschichte der Stadt und ihrer Bewohner

Brilon-Totallokal: Altstadtrundgang Brilon – Ehemalige Nikolaikirche

brilon-totallokal: An dieser Stelle stand die schon im 13. Jahrhundert bezeugte Nikolaikapelle, die der hier verlaufenden Kapellenstraße den Namen verliehen hat. In der Wahl des Kirchenpatrons St. Nikolaus offenbart sich der einstmals starke Einfluss der Fernhandelskaufleute in Brilon. Nach einem Brand im Jahre 1299 wurde die Kapelle wieder aufgebaut. Seitlich erstreckte sich ein Begräbnisplatz. Im Jahre 1652 überlie. die Stadt das Gotteshaus dem Orden der Minoriten, der sich damals in Brilon niederließ, als Klosterkirche. 1772begann man mit dem Bau der heutigen Nikolaikirche. Nach der Fertigstellung im Jahre 1782 wurde die alte Nikolaikapelle abgebrochen. An ihrer Stelle entstand 1903 ein neuer Geb.udeflügel für die Belange des Gymnasiums Petrinum.

Quelle: Museum Haus Hövener

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon