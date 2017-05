Der größte Schalke Fanclub der Welt wird 25

Brilon-Totallokal: Königsblau Brilon e.V. feiert am 20. Mai in der Schützenhalle Nehden

brilon-totallokal: Nehden. Mit derzeit 1170 Mitgliedern (Tendenz steigend) ist Königsblau Brilon tatsächlich der mitgliederstärkste Fanclub in Deutschlands und weltweit. Gegründet wurden die Königsblauen am 11. Januar 1992 und bereits ein Jahr später konnten sie sich mit Fug und Recht als größter Schalke Fanclub der Welt bezeichnen, ein Titel, den Ihnen bis heute keiner streitig machen konnte. Zu jedem Heimspiel des FC Schalke 04 startet ein immer ausgebuchter Reisebus von Brilon in Richtung Gelsenkirchen, ein Zeichen, dass die Treue zu Königsblau ungebrochen ist. Stetig steigende Mitgliederzahlen sind sicher auch ein Indiz dafür, dass der Vorstand von Königsblau Brilon sicher einen guten Job macht und gerade die große Anzahl jugendlicher Fans ist die beste Garantie für die Zukunft des Vereins, sicher noch über die nächsten 25 Jahre hinaus.

Am 20. Mai erstrahlt die Nehdener Schützenhalle komplett in blau und weiß. Große Ereignisse werfen schon jetzt ihre Schatten voraus, vieles soll natürlich eine Überraschung bleiben, aber so einiges darf jetzt schon verraten werden. Einlass ist natürlich zu einer besonderen Schalke-Zeit, nämlich um 14.04 Uhr. Das Tambourkorps Unitas Scharfenberg übernimmt dann die musikalische Begrüßung, bei der sicher auch einige Schalketypischen Musikstücke erklingen werden.

Auf folgende Programmpunkte können sich die Schalke Fans schon freuen: Original FC Schalke 04 Speed Control, Original FC Schalke 04 Hüpfburg, Kinderschminken und vieles mehr. Als Stargast wird ein echter „Eurofighter“ präsentiert (Wer, wird noch nicht verraten … aber ein echter Sympathieträger, nach wie vor dem Fußball verbunden und engagiert). Eventuell wird auch Live-Fußball auf einer Großleinwand gezeigt werden. Zudem gibt es eine große Tombola mit Gewinnen im Wert von mindestens zweimal 1904 Euro, u.a. eine Reise für zwei Personen nach Berlin, Laola VIP Karten, 6×2 S04 Sitzplatz Karten inkl. Busfahrt, einen Weber Gasgrill inkl. Zubehör, zehn Schalke Trikots inkl. Original Unterschriften und vieles mehr.

Für das leibliche Wohl sorgt das Catering-Team von Tommy‘s Restaurant & Bierstube aus dem Kolpinghaus Brilon, u.a. mit original Tönnies Stadionwurst und eigens kreierten Toastie Burgern.

DJ Micman sorgt dann abends nach der Tombola für beste Stimmung. Musik und Tanz lautet dann das Motto – es darf GE-feiert werden. Das Präsidium von Königsblau Brilon e.V. freut sich auf einen unvergleichlichen blau – weißen Feiertag.

Quelle: Elisabeth Meschede, Briloner Anzeiger

