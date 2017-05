Der Olsberger Kneippweg – Wandern, Wasser, Wohlfühlen

Brilon-Totallokal: Begeben Sie sich auf die Spuren des Wasserdoktors Sebastian Kneipp

brilon-totallokal: Seine Lehren bringen Ihnen heute noch die geschulten Kneippweg-Animateure auf dem 39 Kilometer langen und als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ zertifizierten Olsberger Kneippwegnäher. Die heilsame Wirkung von frischer Luft und klarem Wasserspendet Ihnen neue Energie und Lebenskraft. Die geschulten Kneippweg-Animateure zeigen Ihnen gern Methoden, mit denen Sie Ihr allgemeines Wohlbefinden verbessern und weihen Sie in das Wissen um Heilkräuter und Kaltwasseranwendungen ein. Probieren Sie deren Tipps doch gleich einmalaus: Das Wassertreten in den sechs natürlichen Tretstellen des Kneippwegs ist genauso erfrischend wie belebend. Zusätzlich machen die Animateure Sie mit der Geschichte und der Natur von Brilon & Olsberg vertraut. Der Olsberger Kneippweg ist in seiner konsequenten Umsetzung des Kneipp-Themas übrigens einzigartig in Deutschland. Geführte Wanderungen organisiert die Tourismus Brilon Olsberg für Sie gern. Dafür müssen Sie auch kein Profi-Wanderer sein – gehen Sie den Kneippweg einfach in angenehmen Teilstrecken ab. Während der Ferienzeit in Nordrhein-Westfalen, immer mittwochs um 14.00 Uhr, starten geführte Wanderungen auf dem Kneippweg. Wenn Sie dabei sein wollen, begeben Sie sich am besten direkt zur Touristinformation Olsberg. Von dort aus beginnt Ihre unterhaltsame Reise in Pfarrer Kneipps Welt.

