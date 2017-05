Zu Gast bei Freunden auf dem Dorffest in Helmeringhausen

Brilon-Totallokal: In diesem Jahr können die Wanderbegeisterten an einem Wander-Rätsel teilnehmen…

brilon-totallokal: Die Schützenbruderschaft St. Hubertus Helmeringhausen lädt alle Freunde des Örtchens zum traditionellen Dorffest am 25.05.2017 ein. Mit der heiligen Messe um 10 Uhr in der Schützenhalle und einem anschließendem Frühschoppen wird das Fest beginnen. In diesem Jahr können die Wanderbegeisterten an einem Wander-Rätsel teilnehmen und sich so bei Abgabe der beantworteten Rätselfragen einige Freigetränke sichern. Die Rätselfragen können auf der folgenden Seite zum Ausdrucken heruntergeladen werden www.helmeringhausen.de/schuetzenbruderschaft. Neben dem Fußballturnier und der Hüpfburg wird für das leibliche Wohl wieder bestens gesorgt. Die Schützenbruderschaft freut sich auf einige fröhliche und gesellige Stunden unter Freunden.

