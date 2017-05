Autogrammkarte mit Widmung für den „Schnitzelteller Angela Merkel“

brilon-totallokal: Anlässlich des Besuchs von Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte der Wirt des Jägerhofs in Brilon, Andreas Piorek, eine besondere Idee und bot den „Schnitzelteller Angela Merkel“ an. Mit deutschem Stangenspargel und Kartoffeln aus der Uckermark sollte das Gericht 19,54€ kosten, eine Anlehnung an das Geburtsjahr der Kanzlerin.

Matthias Kerkhoff hatte von dieser Aktion erfahren und konnte Angela Merkel ein Foto dieses speziellen Angebotes zeigen. „Sie war überrascht und hat sich sehr darüber gefreut und direkt ein Autogramm mit Widmung für das Team des Jägerhofs geschrieben“, so der CDU-Kreisvorsitzende Matthias Kerkhoff, der wenige Tage nach dem Kanzlerinnenbesuch gemeinsam mit Patrick Sensburg das Autogramm im Jägerhof vorbeigebracht hat.

Bildunterschrift: Matthias Kerkhoff MdL, Andreas Piorek, Patrick Sensburg MdB

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon