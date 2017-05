Dachstuhlbrand auf landwirtschaftlichem Anwesen verhindert

Brilon-Totallokal: Noch während der Anfahrt musste die Alarmstufe erhöht werden…

brilon-totallokal: Am Samstagmorgen (20.5.) um 10.26 Uhr wurde der Löschzug Brilon zu einer unklaren Rauchentwicklung in den Lederker Weg alarmiert. Zuvor hatten die Bewohner bereits den Stromversorger verständigt, weil der Strom auf dem Gehöft ausgefallen war. Kurze Zeit später bemerkte der Hofbesitzer das Piepsen der Rauchmelder und eine Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl. Diese hatte sich bis zum Eintreffen des Energieversorgers weiter verstärkt. Daraufhin wurde die Feuerwehr verständigt.

Der Löschzug Brilon rückte zunächst laut Alarmierung mit einem Fahrzeug aus. Noch während der Anfahrt musste die Alarmstufe erhöht werden, weil die Rauchentwicklung so stark geworden war, dass das Gebäude ohne weiteres nicht mehr betreten werden konnte. Umgehend ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr in das Gebäude vor. Die Drehleiter wurde in Stellung gebracht um die Dachhaut zu öffnen.

Durch den gezielten Innenangriff, später mit Hilfe der Wärmebildkamera des Löschzug Olsberg, konnte eine Ausbreitung auf den Dachstuhl verhindert werden. Somit konnte knapp eine Stunde nach Alarmierung „Feuer unter Kontrolle“ gemeldet werden. Es folgten umfangreiche Nachlöscharbeiten im Bereich der Dachhaut.

Weder Mensch noch Tier kamen bei dem Einsatz zu Schaden. Drei Trupps waren unter schwerem Atemschutz im Einsatz. Ingesamt waren 23 Feuerwehrmänner mit fünf Fahrzeugen zwei Stunden im Einsatz. Über Ursache und Höhe des Schadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

