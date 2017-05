Informieren – Einbringen – Mitgestalten

Brilon-Totallokal: Vorbereitungen für die 40. Internationalen Hansetag nehmen Fahrt auf

brilon-totallokal: Drei Jahre und 15 Tage (Stand 20. Mai 2017) sind es noch bis zur Eröffnung der 40. Internationalen Hansetage in Brilon vom 4. bis 7. Juni 2020. So der Hinweis des Bürgermeisters Dr. Christof Bartsch in seiner Eröffnungsrede zu dem „1. Hanse-Frühstück Brilon“, zu dem ca. 150 Interessierte, Einbringende und Mitgestalten wollende erschienen waren. Er freute sich besonders darüber, dass so viele Brilonerinnen und Briloner mit ihren Ideen und Dingen kommen die sie bewegt und sich einbringen möchten. Ziel dieser Veranstaltung und der folgenden ist es, das Bewusstsein zu stärken was bedeutet Hanse. Was kann ich tun, wie ist es umzusetzen? Zurzeit sind 48 Städte im westfälischen Hansebund vereint, Brilon ist eine von ihnen. Insgesamt gibt es derzeit 185 Hansestädte in 16 Ländern. Seit 1980 finden in den verschiedensten Ländern die Hansetage statt, seit 1982 im jährlich wechselnden Rhythmus. Was bedeutet Hanse heute? In seiner Ausarbeitung über die Hanse von 1250 bis 1669 und den Hansebund der Neuzeit von 1980 bis heute schreibt Ehrenbürgermeister Franz Schrewe hierzu u. a.: „Den Geist der Hanse als Lebens- und Kulturgemeinschaft der Städte, die früher dort Mitglied waren, lebendig zu halten. Durch die Traditionspflege und den lebendigen Austausch der Mitgliedsstädte möchte die Hanse einen Beitrag zur wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und staatlichen Einigung Europas leisten“. In diesem Sinne nehmen an den diesjährigen Hansetagen in Kampen/NL nicht nur die offizielle Delegation der Stadt Brilon teil, sondern darüber hinaus so viele Brilonerinnen und Briloner, das drei Omnibusse eingesetzt werden müssen.

Wir brauchen alle Hände in Brilon, die bereit sind an der Hanse helfend teilzunehmen

Heute, so Bürgermeister Bartsch, wollen wir Ideen sammeln um sie diversen Schwerpunkten zu zuordnen und Bereitschaft zur Mitwirkung wecken. Wir brauchen alle Hände in Brilon die bereit sind an der Hanse helfend teilzunehmen. Die einzelnen Schwerpunkte sind:

Kulturprogramm – Hanse Art, Ansprechpartner Thomas Meister. Teilnehmer sind Musikvereine, Chöre, Schützengesellschaften. Zum Zeitpunkt der Hansetage 2020 in Brilon begeht die Schützenbruderschaft St. Josef 1820 E. V. Scharfenberg Ihr 200 jähriges bestehen.Der scherzhafte Vorschlag des Bürgermeisters „den Jubiläumsumzug doch dann in Brilon zur Hanse durchzuführen“ kam, so Dr. Christof Bartsch nicht so gut an.

Markttreiben, Ansprechpartner Dominik Andreas

Beteiligung der Jugend, Ansprechpartner Ute Hachmann und Anna Szczygiol. Die Jugend hat sich bereits sehr stark auf den Weg gemacht in dem Bereich Youth Hanse.

Schulen, Kindergärten, Jugendarbeit und Sportvereine, Ansprechpartner Ute Hachmann, Frau Sommer Lehrerin an der Marienschule und Christine Schmidt. Zum Zeitpunkt der Hansetage 2020 in Brilon haben gleichzeitig ihr 100 jähriges Jubiläum der SV 20 Brilon, TuS Hoppecke und der SV Thülen.

Werbemaßnahmen und Marketing, Ansprechpartner Michael Kahrig. Neuestes Werbestück ist ein Schal zu den Hansetagen 2020.

Tourismus – Möglichkeiten präsentieren, Ansprechpartner Rüdiger Strenger, Dominik Andreas

Wirtschaft – die Hanse war in ihrem Ursprung eine Wirtschafts- und Handelsvereinigung. Ansprechpartner Oliver Dülme. Wir wollen schon im Vorfeld die Möglichkeiten Kontakte zu knüpfen nutzen.

Brilon und seine Dörfer, Ansprechpartner Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und Ehrenbürgermeister Franz Schrewe.

Dieser Morgen soll Ideen zum Austausch bringen. Hierzu sind im Foyer des Bürgerzentrums zu den o. g. Kreisen entsprechende Stände Aufgebaut zu dem die Interessierten ihre Vorstellungen einbringen können. In Zukunft wird es regelmäßig ein Hansefrühstück geben, welches jedoch dann in kleinem Kreis zu dem jeweiligen Schwerpunkt einmal im Monat, jeweils samstags von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr im Bücherei Kaffee durchgeführt werden soll.

Bild: Etwa 150 Teilnehmer sind am „Tag der Hanse“ der Einladung des Bürgermeister Dr. Christof Bartsch und des Hanseteams zum „1. Hanse-Frühstück Brilon“ gefolgt. Sich informieren, einbringen und mitgestalten war das Motto.

