Apollonia Held – Wiese, pädagogische Mitarbeiterin des Museums Haus Hövener, schafft das Triple

brilon-totallokal: Wer im Museum Haus Hövener oder in und um Brilon unterwegs ist, begegnet fast zwangsläufig der engagierten dreifach zertifizierten Natur- und Landschaftsführerin, Geoparkführerin im Geopark Grenzwelten und Waldpädagogin Apollonia Held-Wiese inmitten einer Gruppe von Kindern, Jugendlichen, Familien oder Erwachsenen aller Altersgruppen.

Apollonia Held-Wiese lebt für das Museum und die Landschaft rund um Brilon. Aus dem Eggegebirge kam sie vor dreißig Jahren nach Brilon, gründete ihre Familie und fand hier ihre neue Heimat. Als Mitarbeiterin des Museums Haus Hövener liegt es ihr am Herzen, Einzelpersonen und Gruppen aller Altersstufen die Augen und Ohren für das Einmalige der Stadt Brilon und das Einzigartige der Briloner Hochfläche zu öffnen.

Dabei legt sie Wert darauf, dass sie immer auf dem neuesten Stand der Umweltpädagogik ist. Deshalb belegte sie nacheinander Weiterbildungen verschiedener Träger, um ihr Wissen zu erweitern.

In einem Kursus der Natur- und Umweltakademie NRW (NUA) erwarb sie das Zertifikat zur Natur- und Landschaftsführerin, danach bildete sie sich zur Geoparkführerin im Geopark Grenzwelten weiter. Jetzt erwarb sie nach einem einjährigen Lehrgang der NUA und des Landesbetriebes Wald und Holz NRW das Zertifikat einer Waldpädagogin. „Es bereitet mir besondere Freude, wenn ich Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen das zeigen kann, was unsere Region und damit die Menschen bei uns prägt,“ so Apollonia Held – Wiese.

Winfried Dickel, Vorsitzender der Museumsstiftung Haus Hövener, freut sich, dass das Museum Haus Hövener über fachlich qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Fachrichtungen verfügt. Passend zu den Museumsabteilungen Geologie, Wald, Bergbau, Stadt- und Familiengeschichte stehen entsprechende Fachleute wie ein Literaturwissenschaftler und Historiker, eine Diplom – Geologin sowie Museumspädagoginnen mit unterschiedlichen Schwerpunkten zur Verfügung.

Winfried Dickel: „Es ist unser Anspruch, den Zusammenhang zwischen dem Museum und der Umwelt deutlich zu machen. Was jeder in der Natur, in der Stadt, im Wald sehen und erleben kann, findet seine Ergänzung im Museum Haus Hövener an und in entsprechenden Exponaten. Das gilt auch für den umgekehrten Weg. Um das deutlich zu machen, brauchen wir unsere Stadt-, Landschafts-und Geoparkführer und die zertifizierte Waldpädagogin. Apollonia Held-Wiese gibt ihr Wissen gerne auch an andere weiter. So gehörte sie zu dem Team, das Stadtführer der Stadtführergilde ausbildete.“

Individuelle Museums-, Stadt-, Landschafts- und Waldführungen können unter 02961 – 9639901 (Museum Haus Hövener) oder unter museum@haus-hoevener gebucht werden. Dort kann man sich auch über die Voraussetzungen zum Erreichen der unterschiedlichen Zertifikate informieren.

Quelle: Winfried Dickel



