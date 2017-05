Das Kyrill Tor in Brilon – ein Zeichen der Hoffnung!

Brilon-Totallokal: Im Laufe der letzten Jahre hat jedoch der Zahn der Zeit an den Stämmen des Kyrill Tores genagt

brilon-totallokal: Und die Hoffnung, mit den katastrophalen Folgen des Orkans „Kyrill“ im Jahr 2007 fertig zu werden, war ein stetiger Begleiter der Verantwortlichen. Und man hat zweifelsohne viel erreicht in den letzten zehn Jahren – seit diesem verheerenden Orkan, der am 18. und 19 Januar 2007 mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Stundenkilometern über Europa hinweg fegte und auch Wälder im Hochsauerlandkreis innerhalb kurzer Zeit in Streichholzlandschaften verwandelte.

Das erste Kyrill Tor

Der Anblick der vielen durcheinander gewirbelten Baumstämme inspirierte den damaligen Stadtbaudirektor Johannes Nolte zu dem Entwurf eines Kyrill Tores, das 2008 errichtet wurde. Dieses aus Baumstämmen gefertigte Tor gilt als Eingangspforte des Briloner Bürgerwaldes und entwickelt sich immer mehr zu einem Wahrzeichen der diesjährigen Waldhauptstadt Brilon. Der Briloner Bürgerwald ist ein bundesweit einmaliges Projekt und verbindet eine nachhaltige Waldgestaltung mit einer waldpädagogischen Zielsetzung. Im Laufe der letzten Jahre hat jedoch der Zahn der Zeit an den Stämmen des Kyrill Tores genagt. Und so ist die Errichtung eines neuen Tores unerlässlich.

Spendenaufruf für das zweite Kyrill Tor

Während das erste Tor noch aus Fichtenstämmen bestand, werden nun die wetterbeständigeren Douglasien verwendet. Insgesamt 18 Douglasien, die als Bäume des Klimawandels gelten, hat der Stadtforst bereits fällen lassen. Der Briloner Bürgerwald benötigt nun noch für die Aufstellung des neuen Tores und die Fortführung der erfolgreichen waldpädagogischen Projekte eine Spendensumme von 5.000,00 €. Und hier kommt die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG ins Spiel, auf dessen Crowdfunding-Plattform dieses Projekt unterstützt werden kann. „Die Volksbank fühlt sich der Holzindustrie verbunden, die in dieser Region einen sehr hohen Stellenwert hat,“ so Reiner Leisse, Prokurist bei der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG, beim Start der Sammelaktion „ Und da bietet sich die Crowdfunding Plattform der Volksbank bestens an, zur Realisierung dieses Projektes beizutragen.“ Der genossenschaftliche Leitgedanke „Viele schaffen mehr!“ findet hier seine Verwirklichung.

Crowdfunding-Plattform der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG

Die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG bietet für ehrenamtlich engagierte Vereine die Möglichkeit, mithilfe der Volksbank Crowdfunding-Plattform ihre gemeinnützigen Vorhaben zu realisieren. Mit professioneller Begleitung der Volksbank erfolgt zunächst die online Vorstellung der Projektidee. Ab diesem Zeitpunkt kann dann die finanzielle Unterstützung mittels verschiedener Zahlungsmodalitäten starten. Die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG stockt jede Spende, die mindestens 5,00 € beträgt, mit nochmals 5,00 € auf. Falls die erforderlichen finanziellen Mittel nicht ausreichen, gehen die geleisteten Gelder automatisch zurück an die Unterstützer.

Ein Stück Heimat

Zu den Hauptsponsoren des neuen Kyrill Tores gehört die Fa. Egger, die schon 2008 als Partner fungierte. „Wir sind stolz, Teilnehmer der ersten Stunde zu sein und werden uns auch weiter einbringen! Das Kyrill Tor hat sich mittlerweile zu einem unverwechselbaren Naturdenkmal in unserer Region entwickelt,“ betonte Martin Ansorge, kaufmännischer Werksleiter bei der Fa. Egger.

Bürgermeister Dr. Christof Bartsch glaubt fest an die Verwirklichung dieses Vorhabens und dankte schon einmal im Vorfeld den Unterstützern. „Das Kyrill Tor gilt als Symbol für Hoffnung und gleichzeitig dient es der Identifikation mit der Heimat!“, so Bürgermeister Dr. Bartsch. Für Dr. Gerrit Bub, Vorsitzender des Bürgerwaldvereins, steht das Tor auch als Zeichen für einen zukunftsfähigen Wald. „Es lohnt sich, für unsere Identität einer nachhaltigen Waldwirtschaft ein solch eindrucksvolles Symbol zu setzen!“

Wer das Projekt unterstützen möchte, findet Infos unter vb-bbs.viele-schaffen-mehr.de

