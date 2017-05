Die Geschichte einer romantischen Liebe

Brilon-Totallokal: „Ich lasse nicht von dir!“ Robert und Clara Schumann

brilon-totallokal: 80 Besucher folgten der Einladung der Sparkasse Hochsauerland zur Lesung des Autors Hans-Georg Klemm. Klemm, der neben seiner Autorentätigkeit auch Lehrer am Geschwister Scholl Gymnasium in Winterberg ist, wurde an diesem Abend von drei Schülern des Gymnasiums begleitet: Kimberly Padberg in der Rolle der Clara Wieck, Niklas Geilen als Robert Schumann und Jaqueline Leber am Klavier. Mit viel Charme haben sie die Liebesgeschichte Robert und Clara Schumanns, dem wohl bekanntesten Liebespaar des 19.Jahrhunderts, dem Publikum näher gebracht. Dazu spielte Jaqueline Leber Stücke von Beethoven und Schumann.

Es war ein Abend für jedermann: In ihre n Briefen und Tagebucheintragungen kamen Clara und Robert „selbst zu Wort“ und trugen somit dazu bei, sich das Leben des Komponisten genau vorzustellen. Kurzweilig und verständlich. Die musikalische Untermalung sorgte für den passenden Rahmen.

In der Pause und im Anschluss an die Lesung blieb bei einem Imbiss und einigen Drinks noch Zeit für gute Gespräche mit Hans-Georg Klemm , seinen Schülerinnen und Schülern.

Fans großer Komponisten und ihrer unsterblichen Geliebten können sich auf 2020 freuen, wenn Beethovens 250. Geburtstag gefeiert wird. Dann wird es etwas „ Neues“ von Hans-Georg Klemm geben.

Quelle: Anne Nübold, Sparkasse Hochsauerland

