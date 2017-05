Erster Sieg für die Brilon Lumberjacks

Brilon-Totallokal: American Footballer bringen 0 : 21 aus Herne mit ins Sauerland

brilon-totallokal: Es war der erste Sieg der Brilon Lumberjacks, die im zweiten Jahr ihres Bestehens ihre erste Saison in der NRW-Liga spielen, und er war deutlich. Mit einem 0 : 21 kommt das einzige American Football-Team des Hochsauerlandes vom Auswärtsspiel bei den Herne Black Barons zurück. Im Angriff druckvoll, in der Verteidigung konsequent – die Gastgeber aus dem Ruhrgebiet hatten gegen die Briloner keine Chance.

Im ersten Viertel spielten die Lumberjacks noch vorsichtig. Ein Field Goal (ein mit einem Schuss erzieltes Tor) brachte die Briloner 0 : 3 in Führung. Die rund 530 Zuschauer in Herne sahen im zweiten Viertel dann den ersten Touchdown der Lumberjacks durch Moritz Hund zum 0 : 9. So blieb es bis zur Halbzeit. Da war schon deutlich, dass die Gäste aus dem Sauerland das Spiel klar bestimmten. Dank einer starken Leistung ihrer Defense (dem verteidigenden Mannschaftsteil) ließen sie die Offense (den angreifenden Mannschaftsteil) der Black Barons nie näher als zehn Meter an ihre Endzone kommen. Auf der anderen Seite gelangen der Offensiv-Abteilung der Lumberjacks viele Pässe und Laufspiele. Der dritte und vierte Touchdown durch Rico Schwarck und Waldemar Bechthold waren die konsequente Folge und brachten jeweils sechs Punkte.

Nur einmal hatten die Herne Black Barons überhaupt die Chance, mit einem Field Goal Punkte zu erzielen. Der Schuss kam aber nicht ernsthaft in die Nähe des Tores der Lumberjacks. So blieb am Ende die Null stehen. Hätten die Briloner im zweiten Viertel eine weitere Chance auf ein Field Goal genutzt, hätte ihr Sieg noch höher ausfallen können.

„Der Knoten ist geplatzt“, bilanziert Axel Hoepfner, Headcoach der Brilon Lumberjacks. „Nach den beiden Niederlagen in den ersten Spielen in Duisburg und Iserlohn haben wir im Angriffsspiel einige Dinge verändert. Das hat funktioniert.“ Die Grundlage dieses ersten Sieges sehen Hoepfner und Defense-Coach Chris Weaver aber in der starken Leistung der Verteidigung. Acht Mal konnte sie den Quarterback der Herne Black Barons stoppen, als dieser in Ballbesitz war. Auch sonst ließen sie den Gastgebern kaum Raum für ein koordiniertes Angriffsspiel.

In knapp zwei Wochen, am Pfingstsonntag (4. Juni) steht endlich das erste Heimspiel der Brilon Lumberjacks auf dem Kunstrasenplatz am Sportzentrum an der Jakobuslinde auf dem Programm. Gegner werden die Lippstadt Eagles sein. Kick Off (Anstoß) ist um 15 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro, ermäßigt 2 Euro. Die Lumberjacks hoffen auf viele Fans und Interessierte, die sie bei diesem Regionalduell unterstützen.

Bild: Auch wenn mehrere Verteidiger der Herne Black Barons (schwarze Trikots) versuchten, den Angriff der Brilon Lumberjacks zu stoppen, schafften sie oft noch einen Raumgewinn – und wandelten ihre Überlegenheit in Punkte um.

Text und Foto: Mario Polzer

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon