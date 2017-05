Leckere Smoothies selber herstellen

Brilon-Totallokal: Neben der Herstellung erfahren die Teilnehmer allerhand Nützliches über die flüssigen Vitaminbomben

brilon-totallokal: Die VHS Brilon bietet am Dienstag, den 13.06., einen Kurs zur Herstellung von leckeren und gesunden Smoothies an. Natürlich darf hierbei auch die Zubereitung der angesagten grünen Smoothies nicht fehlen. Neben der Herstellung erfahren die Teilnehmer allerhand Nützliches über die flüssigen Vitaminbomben. Der Kurs beginnt um 17:30 Uhr in der Küche der Heinrich-Lübke-Schule.

Informationen und Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 oder online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon