brilon-totallokal: Unter der Überschrift „Lokale Kirchenentwicklung“ suchen wir nach Wegen, den Wandel, der sich in der Kirche und in der Gesellschaft vollzieht, aktiv zu gestalten. Es ist die frohe Botschaft Jesu Christi: Gott liebt die Menschen, die alle Glieder zum Handeln drängt. Es geht um einen ehrlichen und schonungslosen Blick auf das, was ist, um herauszufinden, was nötig und möglich ist. Wie können Gemeindeglieder und Personal diese neuen Strukturen nicht als schwere Last erleben und als lähmend erfahren, sondern als sinnvoll und gut. Um in die Ideen Lokaler Kirchenentwicklung einzutauchen, laden wir Sie herzlich ein zum Studientag mit Diakon Martin Wirth aus Göttingen am Sa. 01.07. von 10.30 – 17.00 Uhr ins PfarrZentrum Brilon, Kirchenstr. 3. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich bis 21.06.: Propsteipfarrbüro, Tel. 02961 2348 oder per E-Mail: propstei-brilon@t-online.de.

Diakon Wirth wurde 1972 in Helmstedt geboren, Diplom-Biologe und Diplom-Theologe, seit 2007 Diakon im Hauptberuf im Bistum Hildesheim, bis 2013 in Stade und seitdem in Göttingen.

Quelle: Beate Busch, Propsteipfarrsekretärin

