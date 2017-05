Brilon-Totallokal: Szenische Lesung mit Christiane Kretzschmar und Bernd Schläger

brilon-totallokal: Auf Einladung der BWT-Brilon Kultour ist erneut Christiane Kretzschmar und Bernd Schläger zu Gast im „Bahnhof Blau“. Im Rahmen der Szenischen Lesung mit dem Titel „schreiben Sie mir oder ich sterbe“ am Mittwoch, 07. Juni 2017 um 19.00 Uhr, geben die beiden Protagonisten Einblicke in eine Sammlung von Liebesbriefen berühmter Frauen und Männer. Musikalisch wird der Abend vom Gitarristen Dirk Mündelein begleitet.

Kaum etwas bewegt uns so sehr, wie ein in Worte gefasstes Liebesgeständnis. Liebesbriefe wurden und werden seit Jahrhunderten geschrieben. Die Zeilen sind unmittelbarer Ausdruck von Liebe, Leidenschaft, Vertrauen, aber auch Eifersucht, Enttäuschung und Rache. In der Lesung stellen Christiane Kretzschmar und Bernd Schläger kleine und große literarische Meisterwerke vor und geben Einblick in die Biografien der Verfasser. Zum Beispiel blättern sie bei Maria Stuart, einem unglücklich verliebten Napoleon Bonaparte, dem gefahrvoll liebenden Oscar Wilde, einem zaudernd zagenden Franz Kafka, Marylin Monroe und, und, und…

Eine Sammlung großartiger Briefe ist unter gleichem Titel dieses Jahr im Piper Verlag erschienen.

Karten sind im Vorverkauf erhältlich bei „Das Buch“ (Friedrichstraße), in der Buchhandlung Podszun (Bahnhofstraße), in der BWT (Derkere Straße) und bei BWT-Brilon Kultour unter Tel. 0 29 61 / 96 99 50 oder E-Mail: kultur@brilon.de. Der Kartenpreis liegt im Vorverkauf bei 8,00 € und bei 10,00 € an der Abendkasse.

Quelle: Thomas Mester – Brilon Kultour

