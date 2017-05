Traditions-Sportfest des TuS Madfeld am PfingstwochenendeTraditions-Sportfest des TuS Madfeld am Pfingstwochenende

Brilon-Totallokal: „U17 SC Paderborn spielt gegen Kreisauswahl HSK/PB“

brilon-totallokal: Der TuS Madfeld lädt auch dieses Jahr wieder am Pfingstwochenende vom 03. bis 04. Juni 2017, herzlich zu seinem alljährlichen Sportfest ein. Der Samstag steht ganz im Zeichen des Hobby-Fußballs. Ein Jux-Turnier für Jedermann startet ab 14 Uhr auf dem Madfelder Sportplatz, um den diesjährigen Dorfmeister auszuspielen. Der Abend endet mit der Soccer-Party im linken Hallenschiff, welche dieses Jahr unter dem Motto „55 Jahre Heideröschen vom Schwickartsberg“ steht. Dort wird DJ Rob zusammen mit der „Madfelder Fetentechnik“ und kühlen Getränken für Stimmung sorgen.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Hochamt und einem anschließenden Festumzug mit Kranzniederlegung am Ehrenmal. Am Festumzug nehmen neben den Mitgliedern des Sportvereins auch der Schützenverein Madfeld, der Musikverein Madfeld sowie die Gast-Mannschaften teil. Anschließend begleitet der Musikverein Madfeld ab 11 Uhr den Frühschoppen am Sportplatz. Die sportlichen Veranstaltungen starten mit den Spielen der C-Jugend um 10:30 Uhr, der E-Jugend um 11:45 Uhr, gefolgt von der F-Jugend um 12:30 Uhr sowie der G-Jugend um 13 Uhr. Um 13:30 Uhr startet das traditionelle Pfingstturnier mit den Teams von der SG Hoppecketal/Padberg, den holländischen Gästen und Titelverteidigern vom SV Estria NL, der SG Scharfenberg/Altenbüren, dem SC Blau Weiß Köln und dem TuS Madfeld. Das Zwischenspiel ist das diesjährige Highlight. Es trifft eine „Kreisauswahl HSK/PB“, trainiert von Frank Schlüter und Thomas Schumacher, auf die U17 des SC Paderborn, welche vom gebürtigen Madfelder Robin Willeke trainiert wird. Das Finalspiel des Turniers startet dann gegen 18:30 Uhr.

Um 14:30 veranstaltet die Breitensport-Abteilung einen Sport- und Spiele-Nachmittag in der Turnhalle.

Außerdem steht eine Springburg bereit und es gibt eine lustige Bastelaktion für die Kinder.

Um 19:30 Uhr beginnt der große Partyabend in der Madfelder Schützenhalle mit anschließender Pokalübergabe. Zur Musik der Partyband „Loud Neighbours“ aus Bad Wünnenberg kann dann bis tief in die Abendstunden ausgiebig getanzt und gefeiert werden.

Für das leibliche Wohl ist an allen Tagen bestens gesorgt. Am Sonntag ab 14 Uhr zusätzlich mit einem reichhaltigen Kuchenbuffet.

