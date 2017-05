Im Waldfreibad Gudenhagen beginnt die Freibadsaison!

Brilon-Totallokal: Sommer, Sonne und Badespaß im kühlen Nass

Brilon-totallokal: Das städtische Freibad in Brilon-Gudenhagen startet am Samstag, 27. Mai 2017 in die Sommersaison.

Das Bad ist von Montag bis Sonntag jeweils von 09.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet. Zusätzlich zu diesen Öffnungszeiten besteht für Frühaufsteher montags und mittwochs die Gelegenheit bereits ab 06.30 Uhr zum Frühschwimmen zu gehen.

Der späteste Einlass ist 30 Minuten vor der Schließung des Bades. Aus versicherungstechnischen Gründen wird darauf hingewiesen, dass das Betreten des Freibades außerhalb der genannten Öffnungszeiten verboten ist!

Die Eintrittskarten sind an der Kasse erhältlich. Die Inhaber von Familienkarten und der Sauerlandcard erhalten entsprechende Ermäßigungen auf die Einzelkarten. Selbstverständlich empfängt das Freibad seine Gäste auch in diesem Jahr mit gut sortiertem Kiosk, Spielzeugen für die Kleinsten und kostenfreiem WLAN.

Die Wassertemperatur des Freibades können Sie in gewohnter Form der Internetseite der Stadt Brilon, www.brilon.de, entnehmen. Die Temperatur wird, mit Ausnahme der Wochenenden und an Feiertagen, regelmäßig aktualisiert.

