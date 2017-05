Plattdeutscher Nachmittag im Wonnemonat Mai

Brilon-Totallokal: Zur plattdeutschen Runde lädt Maria Plescher wieder alle ein

brilon-totallokal: Zur plattdeutschen Runde lädt Maria Plescher wieder alle Interessierten am Montag, 29. Mai 2017, in das Seniorenzentrum St. Engelbert ein. Von 15 bis 16.30 Uhr wird in gemütlicher Runde plattdeutsch gesprochen und es werden unterhaltsame Geschichten vorgetragen. „Wir sind eine offene Gruppe“, lädt Maria Plescher auch neue Interessierte ein. Der Kostenbeitrag für Raummiete und Kaltgetränke beträgt 2 €. Information und Anmeldung unter (02961) 9657414.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon