Ursula Raffler seit 40 Jahren die gute Seele der Adler-Apotheke Brilon

Brilon-Totallokal: 40 Jahre im selben Betrieb feiert man erst recht nicht alle Tage.

brilon-totallokal: 40 Jahre Berufstätigkeit sind ohnehin schon ein recht seltenes Jubiläum für einen Arbeitnehmer, doch 40 Jahre im selben Betrieb feiert man erst recht nicht alle Tage.

Für Ursula Raffler war es am 1. Juni 2017 nun soweit: Sie ist seit vier Jahrzehnten pharmazeutisch-technische Assistentin in der Adler-Apotheke Brilon.

Im Frühjahr 1976 beendete Ursula Raffler, damals noch Fräulein Heikenfeld, ihre Ausbildung zur PTA an der PTA-Lehranstalt in Olsberg. In ihrem ersten Berufsjahr als PTA arbeitete sie in der Apotheke zum Kurgarten in Willingen. Am 1. Juni 1977 setzte sie ihre Tätigkeit bei Herrn Johannes Stolze in der Adler-Apotheke fort.

Im Januar 2000 übernahm Apothekerin Sandra Dietrich-Siebert die Apotheke von Herrn Stolze. Schnell lernte sie Ursula Raffler als Mitarbeiterin kennen, auf die sie sich in allen Situationen restlos verlassen konnte. Ursula Raffler erlebte im Laufe der letzten 17 Jahre außer dem Inhaberwechsel noch sehr viel mehr. Neben so manchen Umbaumaßnahmen, war die technische Entwicklung in einer Apotheke geradezu revolutionär: Vom Defekturblock, auf dem jedes Medikament per Hand notiert wurde, um es am Abend beim Großhändler per Vorlesen am Telefon wieder zu bestellen, arbeiten sie und ihre Kolleginnen heute mit einem hochmodernen Computersystem und einem automatischen Warenlager. So musste Ursula Raffler sich immer wieder auf technische Neuerungen einlassen und schaffte das ebenso mit Bravour wie jede der inzwischen unzähligen Gesundheitsreformen.

Herauszuheben ist aber vor allen Dingen das ansteckend fröhliche Wesen der Jubilarin.

So ist sie die gute Seele der Adler-Apotheke, die für alle Kunden ein offenes Ohr hat und ihr besonders der gute Service am Herzen liegt: Ob die Chefin, die Kolleginnen oder die Kunden – alle wissen ihre freundliche und zuwendende Art zu schätzen.

Wer sich nun fragt, wie man es schafft, 40 Jahre im selben Betrieb zu arbeiten, für den hat Ursula Raffler eine einfache Erklärung: Es muss Spaß machen, ganz einfach. Ihre größte berufliche Freude besteht darin, anderen Menschen zu helfen, und so hat sie sich in den letzten 40 Jahren um die Gesundheit der Briloner gesorgt.

Quelle: Sandra Dietrich-Siebert

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon