Brilon-Totallokal: Jetzt noch anmelden!

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis. Die Sportjugend im KreisSportBund HSK lädt herzlich ein zum Fachforum WERTE im SPORT – leben und erleben! Mit Klaus Balster und Norbert Koch konnten zwei ausgewiesene Experten als Referenten gewonnen werden. Diese erstmals im HSK angebotene Veranstaltung findet am 31.5.2017 von 18.00-21.00 Uhr im Kreishaus Meschede statt. Fachvorträge, Diskussionen und kollegialer Austausch stehen bei dieser sportartübergreifenden Fortbildungsveranstaltung im Mittelpunkt. Zielgruppe sind vor allem im Sportverein, Schulsport oder Bewegungskindergarten tätige Personen. Es können aber alle am Thema interessierten Personen am Fachforum teilnehmen. Anmeldungen sind aktuell noch möglich, derzeit sind noch ca. 20 Plätze verfügbar.

Kontakt: Michael Kaiser; 02904 9763252, m.kaiser@hochsauerlandsport.de

Quelle: i.A. Michael Kaiser, KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V.

