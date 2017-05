Hallenbad Brilon

Brilon-Totallokal: Geänderte Öffnungszeiten an den Wochenenden

brilon-totallokal: Das Briloner Hallenbad bleibt ab Beginn der Freibadsaison im Waldfreibad Gudenhagen am 27.05.2017 ab sofort samstags und sonntags geschlossen. Ausnahmen hiervon sind witterungsbedingt möglich: Sollten die Witterungsverhältnisse wechselhaft sein, wird das Hallenbad parallel zum Freibad am Samstag von 09:00 bis 16.00 Uhr und am Sonntag von 09.00 bis 15.00 Uhr öffnen. Die Stadt Brilon informiert über die jeweilige Öffnung des Hallenbades in den örtlichen Medien und im Internetauftritt unter www.brilon.de.

Von Montag bis Freitag ist das Hallenbad zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet.

Quelle: Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon