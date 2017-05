Homrighausen Vizeweltmeister

Brilon-Totallokal: Die Wettfahrttage waren mit Sonnenwetter, aber insgesamt schwachem Wind in allen 9 Wettfahrten schwierig und anstrengend

brilon-totallokal: Der Petersborner Heiner Homrighausen vom Surfclub Paderborn kehrt als Vizeweltmeister in der Racebordklasse der Senioren, den Super Veteranen (Ü-65) von der Masurischen Seenplatte zurück. Die weltbesten 55 Seniorensurfer aus 13 Nationen hatten sich am 26 km2 großen Löwentinsee vor Gizycko (Lötzen) zu der Master-Weltmeisterschaft eingefunden. Die Wettfahrttage waren mit Sonnenwetter, aber insgesamt schwachem Wind in allen 9 Wettfahrten schwierig und anstrengend. Die Veranstalter boten am Wasser und an Land beste Bedingungungen und sorgten für eine gelungene Veranstaltung.

Sieger in der Klasse Superveteran wurde der Spanier Paco Mancho vor Heiner Homrighausen und der Tschechen Lubomir Mielec. Gesamtsieger aller Klassen wurde der mehrfache Olympiateilnehmer Joao Rodrigues aus Portugal. Für Homrighausen folgt schon in 3 Wochen der nächste Saisonhöhepunkt mit der Deutschen Meisterschaft am fränkischen Altmühlsee.

Quelle: Heiner Homrighausen

