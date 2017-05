Max und Moritz bringen Streiche nach Brilon

Brilon-Totallokal: Familienmusical für Kinder ab 5 Jahren – Vorverkauf startet

brilon-totallokal: „Ach, was muss man denn von bösen Knaben hören oder lesen…“ Jeder kennt die Geschichte der beiden Lausbuben, denn „ Max und Moritz “ ist schließlich das bekannteste und meistverkaufte Kinder-Bilderbuch der Welt.

Die „Kleine Oper Bad Homburg“ führt dieses tolle Bilderbuch für das jüngste Publikum ab 5 Jahren am Samstag, 10. Juni 2017 um 16 Uhr in der Aula des Briloner Schulzentrums als klassisches Musical auf. Die lustigen Streiche der beiden Lausbuben eignen sich nämlich vortrefflich, um das Hauptanliegen der „Kleinen Oper Bad Homburg“ zu transportieren: Bildung durch Unterhaltung.

“Echte“ Opernsänger laden Ihr junges Publikum ein zu einem lustigen Ausflug in die klassische Musik. Sie singen klassische Melodien und Arien aus Oper und Operette zu den Texten von Wilhelm Busch. Live natürlich. Mitgestaltet vom Kammerorchester Olsberg der Musikschule Hochsauerlandkreis unter der Leitung von Georg Scheuerlein und mit farbenfrohen Kostümen und einer aufwändigen Bühnenausstattung, mit ausgefallenem Lichtdesign und Pyrotechnik. Die Zeichnungen von Wilhelm Busch werden umgesetzt in Sprache, Bewegung und Musik. Die Kleine Oper Bad Homburg zeigt die originale Bilderfolge von Max und Moritz in nahezu originalen Kostümen: Alle bekannten Figuren von Wilhelm Busch erscheinen auf der Bühne und werden von Max und Moritz geärgert.

Das grausame Ende der beiden „Bösewichter“ aus dem Bilderbuch jedoch findet nicht statt. Im Musical der Kinder-Musik-Theater-Truppe aus Bad Homburg gibt es ein Happy End: „Als man dies im Dorf erfuhr, gab es eitel Freude nur….“

Nach 70 spannenden Minuten tanzen die Kinder und Eltern zusammen mit den Darstellern vor Begeisterung auf der Bühne. Sogar die Lehrer. Wetten dass…?

Eintrittskarten für diese Familienvorstellung gibt es ab sofort bei der BWT (Derkere Straße 10a), bei „Das Buch“ (Friedrichstraße), bei der Buchhandlung Podszun (Bahnhofstrasse). Im Büro von BWT-Brilon Kultour können die Eintrittskarten verbindlich unter Tel. 02961 / 969950 oder via E-Mail kultur@brilon.de reserviert werden. Die Eintrittspreise liegen im Vorverkauf bei 6,00 EUR für Kinder und bei 8,00 EUR für Erwachsene.

