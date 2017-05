Brilon-Totallokal: Kantorei St. Petrus und Andreas sucht noch Sänger- und Sängerinnen für das geplante Kerzenkonzert am 05.11.2017 in der Nikolaikirche

brilon-totallokal: Nach den ersten großen kirchlichen Festen und entsprechenden Auftritten in der Propsteikirche steht die Kantorei St. Petrus und Andreas vor neuen Herausforderungen. Ein Kerzenkonzert in der Nikolaikirche steht für Ende d. J. auf dem Programm. Um einen guten Klang und regelmäßige Teilnahme an den Proben sind wir derzeit sehr bemüht. Doch noch schöner und klangvoller würde unser Konzert, wenn wir weitere Sänger und Sängerinnen für dieses Projekt gewinnen könnten.

Zwar ist Kirchenmusik nicht Jedermanns Sache bietet jedoch eine gewisse Herausforderung für interessierte Sänger und Sängerinnen. Dieses Projekt bietet Ihnen die Möglichkeit herauszufinden ob Kirchenchor (hier gibt es sowohl Klassik als auch Moderne) nicht doch das Richtige für Sie ist.

Hiermit ergeht eine herzliche Einladung zu den Proben, jeden Mittwoch (außer in den Ferien) im Pfarrzentrum ab 20:00 Uhr, zu kommen.

Unsere Chorleiterin, Melanie Howard-Friedland, fordert viel, aber nichts Unmögliches. Auch ungeübte Stimmen weiß sie in den Proben zu fördern und zu fordern.

Sind Sie bereit, diese Herausforderung anzunehmen? Wir würden uns über Ihr Kommen freuen.

