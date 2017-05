Heute: BIGSIX and Friends laden ganz Brilon ein

Brilon-Totallokal: Fußball- und Familientag am 27. Mai an der Jakobuslinde – Eintritt frei

brilon-totallokal: Bereits zum fünften Mal findet der Fußball- und Familientag im Stadion „Zur Jakobuslinde“ statt. Die Unternehmensinitiative Big Six and Friends Brilon, bestehend aus den Firmen ABB AG, BMS Briloner Montage- und Schlüsselfertigbau GmbH, Caritasverband Brilon e. V., Centrotherm Systemtechnik GmbH, EGGER Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG, Hoppecke Batterien GmbH & Co. KG, IMPULS Küchen GmbH, Städt. Krankenhaus Maria Hilf Brilon gGmbH, Rembe GmbH Safety + Control, Witteler Automobile und die Firma Oventrop GmbH & Co. KG laden ein. Zu den „and Friends“ gehören noch weitere, ohne die diese Veranstaltung nicht durchführbar ist. Die Firma Oventrop GmbH & Co. KG wird Anfang Mai als elftes Mitglied den Big Six beitreten.

Gastgeber im Stadion „Zur Jakobuslinde“ ist der SV Brilon. Er sorgt mit ca. 30 bis 50 Helferinnen und Helfern für die Verpflegung und Getränke. Die Sparkasse Hochsauerland stellt wieder den Würfel für das Public-Viewing zum DFB-Pokalfinale Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund. Anstoß ist um 20:00 Uhr. Die Brilon Wirtschaft und Tourismus GmbH und de Stadt Brilon betätigen sich als Schirmherr und sind im Bereich Organisation aktiv. Neben den oben genannten zehn Big Six Mitgliedern sind neben der Firma Oventrop GmbH & Co. KG noch die Firmen Getron Lichttechnologie GmbH, Olsberg GmbH, Stadt Brilon und die Sparkasse Hochsauerland beteiligt.

Die Veranstaltung beginnt um 13:00 Uhr mit dem Turnier der 16 Mannschaften. Gruppe A: EGGER, Caritas, Witteler und Oventrop. Gruppe B: BMS, Hoppecke, ABB und Olsberg. Gruppe C: N.N., Centrotherm, Rembe und Krankenhaus. Gruppe D: Impuls, Stadt Brilon, Getron und Sparkasse. Ab 17:10 Uhr läuft das Viertelfinale und ab 18:00 Uhr das Halbfinale. Danach erfolgt das Elfmeterschießen um Platz 3. Das Endspiel beginnt um 18:30 Uhr. Der bisherige Dauersieger Oventrop könnte abgelöst werden oder aber seine Siegesserie fortsetzen. Unabhängig davon ist die Siegerehrung auf ca. 19:00 Uhr angesetzt. Eine interessante Unterbrechung erfährt das Turnier nach Beendigung der Gruppenserie mit dem um 16:30 Uhr geplanten Auftritt der „Lumberjacks“. Sie heizen den Besuchern ein und zeigen was sie können und zelebrieren American Football.

Herbert Fritz von der Firma Oventrop findet die Auslosung der Gruppen sehr ausgeglichen und freut sich auf das gelungene Rahmenprogramm. Anna Köster-Kurwald hofft auf eine Pokalmitnahme, während Steffen Pawlowski von der Caritas für seine Mannschaft das Motto „Dabei sein ist alles“ favorisiert. Gabriele Voß von der Firma Witteler sagt über ihre Mannschaft dass sie mitmacht weil es Spaß macht und Timo Liese von der Firma Rembe teilt mit, das er schon Platz für den Pokal geschaffen hat und sich darauf freut der Firma Oventrop zum zweiten Platz gratulieren zu können, während Peter Kaiser von der Firma Centrotherm feststellt das die Spiele erst einmal gespielt werden müssen, schaun wir mal. Äußerst pessimistisch äußerte sich Frank Tilli für die Stadt Brilon in dem er feststellte „wir müssen erst einmal sehen wenn wir aufstellen, den Bürgermeister eventuell als Reserve.

Rahmenprogramm

Das Rahmenprogramm ist auch bei dieser Ausgabe des Fußball- und Familientages sehr umfang- und abwechslungsreich. Angesagt ist Kinderschminken, Glitzer-Tattoos, Bungee-Trampolin, Bullriding, Torwandschießen, Kletterwand und Dschungel-Action-Trailer (30 m lang, Springen wie ein Stuntman und eine 20 m lange rasante Rutsche). Alle Attraktionen sind kostenlos nutzbar, hierzu gehört auch das Public-Viewing. Die musikalische Unterhaltung erfolgt mit einem DJ. Für das leibliche Wohl ist zu familienfreundlichen Preisen bestens gesorgt. Getränke für 1,00 Euro.

Quelle: Oliver Dülme BWT Brilon



