POL-HSK: Kradkontrollen im Hochsauerlandkreis

Brilon-Totallokal: Gezielte Kontrollen von Motorrädern auf den beliebten Tourenstrecken im Sauerland…

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis. Am Donnerstag führte die Kreispolizeibehörde gezielte Kontrollen von Motorrädern auf den beliebten Tourenstrecken im Sauerland durch. Schwerpunkt waren die Strecken rund um Schmallenberg sowie die Straßen um Brilon und Marsberg. Bei den Kontrollen geht es auch darum, mit den Bikern ins Gespräch zu kommen und hier auf die Gefahren und Besonderheiten der heimischen Strecken einzugehen. Der Großteil der Fahrerinnen und Fahrer nutzt die Straßen im Sauerland vorschriftsmäßig und hat Verständnis für die Kontrollen.

Trotzdem verunglückten 2016 über 120 Motorradfahrer im Hochsauerlandkreis. Acht Menschen mussten hierbei sterben. Bei fast 80 Prozent dieser Unfälle waren die Kradfahrer selbst die Verursacher. Hierbei spielt die Geschwindigkeit fast immer eine entscheidende Rolle. Die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis zieht rücksichtslose Fahrer konsequent aus dem Verkehr. Für Rücksichtslosigkeit und Leichtsinn ist auf den Straßen des Sauerlandes kein Platz, weder auf zwei, noch auf vier Rädern. Am Donnerstag wurden 64 Motorradfahrer gemessen die zu schnell unterwegs waren. Hiervon müssen drei Fahrer mit einem Fahrverbot rechnen. 23 weitere Fahrer erhalten neben einen Bußgeld noch Punkte in Flensburg. Ein Motorradfahrer in Gellinghausen wurde mit 129km/h gemessen.

Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70km/h bedeutet das eine Überschreitung von 59km/h. Ein 17-jähriger Mofafahrer fuhr mit etwa 80 km/h vor dem Zivilkrad der Polizei her. Gegen den jungen Mann wird nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Vier weitere Kradfahrer mussten aufgrund sonstiger Verstöße ein Verwarngeld entrichten oder sie erwartet in den nächsten Tagen eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Die Polizei wird auch weiterhin gezielte Motorradkontrollen durchführen. Fahren Sie vorsichtig und vorrausschauend! Achten Sie auf eine angepasste Geschwindigkeit! Nehmen Sie Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer und genießen sie die Schönheit des Sauerlandes bei ausgiebigen Pausen!

Quelle: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon