SPD-Ortsverein Brilon lädt zu Politischem Stammtisch

brilon-totallokal: Der SPD-Ortsverein Brilon hat für den Sommer 2017 viele interessante Veranstaltungen und Aktionen geplant, u.a. ein Sommerfest am Entenstall in Alme und natürlich viele Termine mit dem heimischen Bundestagsabgeordneten Dirk Wiese im Rahmen der Bundestagswahlen am 24. September.

Um über die aktuellen politischen Geschehnisse, insbesondere die Landtagswahlen, zu diskutieren, sind alle Mitglieder, Freunde der SPD, aber vor allem politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich zum nächsten offenen politischen Stammtisch am Dienstag, den 6. Juni 2017 eingeladen.

„Wir möchten die Bürgerinnen und Bürger, die sich sehr für die Politik und gesellschaftliche Probleme engagieren und auch die, die mit der Politik so ihre Probleme haben oder sich mehr und mehr von ihr entfernen, durch eine offene Diskussion für das politische Leben und einzelne gesellschaftliche Themen interessieren. Der monatlich stattfindende politische Stammtisch ist eine gute Gelegenheit um ins Gespräch zu kommen, gerade vor der anstehenden Bundestagswahl im September”, so der stv. Vorsitzende Ludger Böddecker.

Quelle: SPD Brilon

