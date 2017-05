Spendenübergabe nach erfolgreichem Konzert von „Just for Joy“

Brilon-Totallokal: Die Spenden sollen u.a. für Kinder- und Jugendarbeit verwendet werden

brilon-totallokal: Nach dem erfolgreichen Benefizkonzert des Frauenchores „Just for Joy“ zusammen mit dem Hellweg-Quartett aus Soest in der Evang. Stadtkirche in Brilon erfolgte nun die Spendenübergabe an Frau Koppe-Bäumer (Pfarrerin in der Evang. Kirchengemeinde Brilon) und Frau Niggemann (Jugendreferentin des Chorverbandes im Altkreis Brilon). Die Spenden sollen u.a. für Kinder- und Jugendarbeit verwendet werden.

Quelle: Anja Vonstein

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon