Heute 14:45 Uhr: Schwerer Verkehrsunfall auf der Möhnestraße

brilon-totallokal: Ein schwerer Unfall ereignete sich auf der Möhnestraße gegen 14:45 Uhr. Ein aus Soest kommendes Fahrzeug prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer war schwer verletzt, er wurde von der Briloner Feuerwehr aus dem Auto befreit. Die Rettungsdieste waren sofort vor Ort. Zur genaueren Unfallursache können noch keine Aussagen gemacht werden. Die Polizei ermittelt. Weitere Informationen werden später nachgeliefert.

Pressemitteilung: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

Die Feuerwehr Brilon hat am Montagnachmittag auf der B 480 einen eingeklemmten PKW-Fahrer aus seinem Fahrzeug befreit. Er war gegen 14.40 Uhr kurz hinter dem Abzweig Wülfte in Fahrtrichtung Brilon in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Zur Rettung des Fahrers wurde mit der Rettungsschere hinter dem Fahrersitz eine große Befreiungsöffnung geschaffen. Er konnte so schnell befreit und vom Rettungsdienst schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die B 480 war für die Dauer der Rettungsarbeiten rund eine Stunde voll gesperrt. Der Löschzug Brilon war mit 14 Einsatzkräften vor Ort. Zu Unfallursache und Schadenshöhe liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.

